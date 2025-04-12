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Су-25 разбомбили подразделения ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Су-25 разбомбили подразделения ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи штурмовой авиации на бронированных дозвуковых самолетах-штурмовиках Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области.

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