Фирма Chery соорудила башню из семи кроссоверов, и вот зачем

Семиэтажная конструкция — часть кампании по продвижению электромобиля eQ7. Инсталляцию создали при помощи двух тяжёлых кранов, а сохранность всех машин обеспечивалась специальными площадками и страховочными тросами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии