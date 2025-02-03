17 историй о незнакомцах, после встречи с которыми и трава показалась зеленее, и солнце ярче

Наверняка у каждого бывало такое, что совершенно незнакомые нам люди делали наш день. Мы можем, ни о чем не подозревая идти по улице или ехать в автобусе в плохом настроении, а уже через несколько минут какой-то человек возьмет и поднимет его.
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