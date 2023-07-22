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Байден впервые предложил женщину на пост главнокомандующего ВМС США, выдвинув адмирала Лизу Франчетти

Байден впервые предложил женщину на пост главнокомандующего ВМС США, выдвинув адмирала Лизу Франчетти

Американский президент Джо Байден впервые предложил женщину на пост главнокомандующего Военно-морскими силами Соединенных Штатов, выдвинув на данную должность адмирала Лизу Франчетти.

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