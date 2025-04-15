Reuters: Демократы конгресса США предложили ввести жесткие санкции против России

АндрейБорков

А этот Дональд Трамп он, что налаживает отношения с Россией? На первый взгляд может показаться, что это примерно так и есть. Но это если не присматриваться к происходящему и если на первый взгляд. А, что встречи между спец и просто посланниками США и РФ происходят почти постоянно, какие то там сопли жуются про налаживание дипломатических отношений, что то там выбрасывается в СМИ про желание мира в всем мире со стороны мистера Трампа и т.п. Это внешняя сторона, а если быть более точным, то это ШОУ МИСТЕРА ТРАМПА. Теперь к реалиям: удары по энергообъектам РФ со стороны УкРуины как наносились, так и наносятся постоянно, от газовой станции в Судже осталось пепелище, ежесуточно жители приграничных областей остаются без газо- и энергоснабжения, по тому что по станциям, подстанциям, ЛЭП и т.п. УкРуина наносит удары. И что мистер Трамп? А мистер Трамп делает очередные заявления с угрозами в адрес РФ и Владимира Путина, назначает какие то сроки прекращения ВС РФ боевых действий против УкРуины! Не так давно введены новые санкции и продлены старые в отношении РФ. США обсуждают детали вопроса по аресту танкеров с нефтью из РФ и присвоения этой нефти себе. Сегодня прошла информация, что Трамп заявил, об установлении дедлайна для России по прекращению огня на Украине! По этому, на данный момент времени с США и мистером Трампом о чем то серьезном и конкретном говорить нет физической возможности, такое впечатление, что мистер Трамп неадекватен, мнит себя властелином вселенной и всемогущим. А для решения вопросов важен РЕАЛИЗМ, его то как раз и нет.