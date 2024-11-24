Bloomberg: Джо Байден намерен усилить Украину до прихода к власти Трампа

Байден намерен максимально укрепить позиции Украины до прихода к власти Дональда Трампа.Нынешний президент США Джо Байден, чьи полномочия истекают в скором времени, намерен до прихода в Белый дом Дональда Трампа успеть укрепить военную мощь Украины.
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