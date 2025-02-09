Депутат Якубовский: с 1 марта в России изменится порядок платы за отопление

Платеж не будет разбиваться на весь год В России с 1 марта будет введен запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год, теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.