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Петербургский дневник

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Депутат Якубовский: с 1 марта в России изменится порядок платы за отопление

Депутат Якубовский: с 1 марта в России изменится порядок платы за отопление

Платеж не будет разбиваться на весь год В России с 1 марта будет введен запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год, теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
А что не понятно,эти жулики уже не знают каким способом народ надуть,раньше было видно точную сумму за месяц а сейчас они будут ставить от фонаря,давно в каждую квартиру надо ставить прибор на батарею ,
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