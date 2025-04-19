В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

Eduard Банально Запад хочет остановить наше продвижение ,что бы хоть что-то от Украины урвать!

VO Vladimir Orekhov Выходит, Россия уже идет на соглашение о прекращении огня? Минские соглашения ничему не учат? Опять будем терпеливо ждать ихнего активного перевооружения силами стран ЕС и США и их оголтелой антирусской пропаганды? Наверно, нам следует настаивать на многостороннем соглашении, предусматривающем решение задач СВО, отмену всех идиотских/незаконных/бандитских санкций и, соответственно обязательства всех стран-участников нынешнего противостояния а также эффективный контроль его выполнения.