Важно, чтобы план прекращения огня на Украине включал контроль за исполнением договоренностей, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Банально Запад хочет остановить наше продвижение ,что бы хоть что-то от Украины урвать!
Ответить
17 час.
VO
Vladimir Orekhov
Выходит, Россия уже идет на соглашение о прекращении огня? Минские соглашения ничему не учат? Опять будем терпеливо ждать ихнего активного перевооружения силами стран ЕС и США и их оголтелой антирусской пропаганды? Наверно, нам следует настаивать на многостороннем соглашении, предусматривающем решение задач СВО, отмену всех идиотских/незаконных/бандитских санкций и, соответственно обязательства всех стран-участников нынешнего противостояния а также эффективный контроль его выполнения.
Ответить
17 час.
E
Ed
Долбоебов молитвами о правде или истине не вывести. Для начала нужно обнаружить и снести их крышу и затем чистить конюшни, но есть ли гераклы эту работу, пока не видно.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии