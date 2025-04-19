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В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

Важно, чтобы план прекращения огня на Украине включал контроль за исполнением договоренностей, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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Eduard
Банально Запад хочет остановить наше продвижение ,что бы хоть что-то от Украины урвать!
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17 час.
VO
Vladimir Orekhov
Выходит, Россия уже идет на соглашение о прекращении огня? Минские соглашения ничему не учат? Опять будем терпеливо ждать ихнего активного перевооружения силами стран ЕС и США и их оголтелой антирусской пропаганды? Наверно, нам следует настаивать на многостороннем соглашении, предусматривающем решение задач СВО, отмену всех идиотских/незаконных/бандитских  санкций  и, соответственно обязательства всех стран-участников нынешнего противостояния а также  эффективный контроль его выполнения.
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17 час.
E
Ed
Долбоебов молитвами о правде или истине не вывести. Для начала нужно обнаружить и снести их крышу и затем чистить конюшни, но есть ли гераклы эту работу, пока не видно.
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16 час.
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