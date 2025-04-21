Наблюдаем за транспортной реформой в Челябинской агломерации. Новая техника, открытие новых троллейбусных маршрутов, "гармошки", выделенные полосы, билетов меню.
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Наблюдаем за транспортной реформой в Челябинской агломерации. Новая техника, открытие новых троллейбусных маршрутов, "гармошки", выделенные полосы, билетов меню.