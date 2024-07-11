В секретном послании к руководству Евросоюза, Виктор Орбан раскрыл детали плана Зеленского по отношению к России, нацеленных на её "всестороннее поражение".
И Путину придется уйти... Орбан рассекретил план Зеленского, как победить Россию
Комментарии
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Светлана
"После развала России и захвата Урала займёмся Китаем. Украина должна расширить свои границы до Урала и начать войну с Китаем", — украинский депутат-нацист Сыротюк Кукушка улетела окончательно. У зелебобика тоже....
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6 час.
сергей бесперстов
Бюрократия и бездарные руководители ослабляют Россию!
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6 час.
ВБ
Вадим Белов
Видимо, поэтому Путин и назначил Белоусова с Бастрыкиным это всё, что он натворил разруливать.
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50 мин.
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