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Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Это она сказала, что дизайн не понравился.. Вы наивный...  Поверили... Значит было за что...   !!!!)))Украинка надрывал...
  • АндрейБорков
    Украинка надрывал...
  • Вадим Белов
    Видимо, поэтому Путин и назначил Белоусова с Бастрыкиным это всё, что он натворил разруливать.И Путину придется...

И Путину придется уйти... Орбан рассекретил план Зеленского, как победить Россию

И Путину придется уйти... Орбан рассекретил план Зеленского, как победить Россию

В секретном послании к руководству Евросоюза, Виктор Орбан раскрыл детали плана Зеленского по отношению к России, нацеленных на её "всестороннее поражение".

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Комментарии
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Светлана
&quot;После развала России и захвата Урала займёмся Китаем. Украина должна расширить свои границы до Урала и начать войну с Китаем&quot;, — украинский депутат-нацист Сыротюк Кукушка улетела окончательно. У зелебобика тоже....
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6 час.
сергей бесперстов
Бюрократия и бездарные руководители ослабляют Россию!
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6 час.
ВБ
Вадим Белов
Видимо, поэтому Путин и назначил Белоусова с Бастрыкиным это всё, что он натворил разруливать.
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50 мин.

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