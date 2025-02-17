В Москве-реке специалисты нашли погибших бобров

Проверку в связи с гибелью бобров в долине Москвы-реки выше по течению музея-заповедника «Коломенское» провели специалисты природоохранного ведомства столицы, 17 февраля сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динара Каюмова журналистам.
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