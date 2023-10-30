В Свердловской области из-за снегопада ГИБДД ввела ограничения на Пермском тракте

Дорожники не справляются с последствиями снегопадов, несмотря на то, что на трассы выведено больше двухсот спецмашинСнегопады в Свердловской области продолжаются и ГИБДД приходится вводить на трассах новые ограничения.
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