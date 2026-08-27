Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве Наверное, не только я, но и многие читатели задумывались над вопросом защиты н.
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Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве Наверное, не только я, но и многие читатели задумывались над вопросом защиты н.
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