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Культурология.рф

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Кино: Считал мамой бабушку, более 60 лет жил с одной женщиной и прославился только в 52: Почему Юрий Цурило отказывался от званий и наград

Кино: Считал мамой бабушку, более 60 лет жил с одной женщиной и прославился только в 52: Почему Юрий Цурило отказывался от званий и наград

Мимо него пройти было невозможно: яркий, фактурный, колоритный Юрий Цурило всегда привлекал к себе внимание.

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