БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как русский отряд разгромил поляков при Крушине ﻿

Как русский отряд разгромил поляков при Крушине ﻿

Нил КОЛЬЦОВ   В годы польского мятежа 1863-1864 годов местные повстанцы могли противопоставить регулярной российской армии только разрозненные и больше похожие на банды отряды, не отличавшиеся дисциплиной и стойкостью.

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