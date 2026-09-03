Как русский отряд разгромил поляков при Крушине ﻿

Нил КОЛЬЦОВ В годы польского мятежа 1863-1864 годов местные повстанцы могли противопоставить регулярной российской армии только разрозненные и больше похожие на банды отряды, не отличавшиеся дисциплиной и стойкостью.
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