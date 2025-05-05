Конфликт на Украине является прокси-войной, которую США ведут против России, и в которой Россия выигрывает, заявил польский журналист, публицист, главный редактор еженедельника «Do Рzeczy» Павел Лисицки 4 мая на странице своего издания.
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