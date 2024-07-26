Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что при переизбрании на пост президента приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.
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