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Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что при переизбрании на пост президента приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

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