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Царьград

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Южная Корея открыла огонь после подрыва дорог КНДР

Южная Корея открыла огонь после подрыва дорог КНДР

Выстрелы прогремели к югу от демаркационной линии.Напомним, КНДР подорвала участки дорог, соединяющих Северную Корею с Южной.

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