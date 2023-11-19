Доминика стала первым государством, создавшим заповедник для кашалотов

Эти животные входят в список находящихся под угрозой исчезновения. Крошечный карибский остров Доминика создает первую в мире морскую охраняемую территорию для одного из крупнейших животных на Земле: находящегося под угрозой исчезновения кашалота (Physeter macrocephalus).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии