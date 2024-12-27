JP: Израиль и ХАМАС вряд ли смогут достичь соглашения до инаугурации Трампа

Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
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