МЧС - русским: Пытаться сбивать дроны подручными средствами запрещено

ИМ

Ильдус Мамлеев

А как же наши русские женщины, с нашими русскими банками огурцов, они тоже имеют право сбивать украинские дроны! Наши охотники с дробовиками, без проблем могут уничтожать летящие на их дома убивать их близких БПЛА! Их финансово в этом надо заинтересовать тысяч эдак по 100 за каждый такой аппарат. А нам почему то запрещают этого делать? Наши власти в "договарники" случайно не заигрались? Так сделайте для начала что бы вообще ни кто не мог перелетать через границу РФ. Реанимуруйте СМЕРШ, что бы Враги внутри страны не могли этого делать! А уже потом начинайте запрещать людям оберегать своё!