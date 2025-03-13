Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    "Любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться"Ильхам Алиев прот...
  • Ирина Галивец
    Кому нужна здесь эта предательница?Продюсер раскрыл ...
  • Maxim
    Нач моспотреба ещё за ботулин надо присадить, он ещё на табурете?Шаурмичная в Моск...

МЧС - русским: Пытаться сбивать дроны подручными средствами запрещено

МЧС - русским: Пытаться сбивать дроны подручными средствами запрещено

В МЧС запретили сбивать вражеские беспилотники подручными средствами.Сбивать вражеские дроны подручными средствами запрещено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А как же наши русские женщины, с нашими русскими банками огурцов, они тоже имеют право сбивать украинские дроны! Наши охотники с дробовиками, без проблем могут уничтожать летящие на их дома убивать их близких БПЛА! Их финансово в этом надо заинтересовать тысяч эдак по 100 за каждый такой аппарат. А нам почему то запрещают этого делать? Наши власти в &quot;договарники&quot; случайно не заигрались? Так сделайте для начала что бы вообще ни кто не мог перелетать через границу РФ. Реанимуруйте СМЕРШ, что бы Враги внутри страны не могли этого делать! А уже потом начинайте запрещать людям оберегать своё!
Ответить
22 час.
наверх