Найденная в Безымянной бухте мумия оказалась пропавшим в апреле туристом из Москвы

В Приморье на берегу бухты Безымянной нашли тело туриста, пропавшего ранее в Авачинской бухте. Как сообщает телеграм-канал местного издания «41 Регион», речь идет о 28-летнем москвиче Алексее Егунове, который упал за борт в апреле во время морской экскурсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии