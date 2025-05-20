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Найденная в Безымянной бухте мумия оказалась пропавшим в апреле туристом из Москвы

Найденная в Безымянной бухте мумия оказалась пропавшим в апреле туристом из Москвы

В Приморье на берегу бухты Безымянной нашли тело туриста, пропавшего ранее в Авачинской бухте. Как сообщает телеграм-канал местного издания «41 Регион», речь идет о 28-летнем москвиче Алексее Егунове, который упал за борт в апреле во время морской экскурсии.

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