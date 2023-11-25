Сергей Собянин рассказал о новом парке в пойме реки Жужи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как преобразилась пойма реки Жужи.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, созданный в этом году в пойме реки Жужи парк стал излюбленным местом отдыха для жителей района Нагатино-Садовники.