[ comments ] Корн-дог — популярная уличная еда. Это сосиска в тесте с добавлением кукурузной муки, обжаренная во фритюре.
Корн-дог
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[ comments ] Корн-дог — популярная уличная еда. Это сосиска в тесте с добавлением кукурузной муки, обжаренная во фритюре.
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