Валерий Меладзе и его штрафы: когда скорости и конфиденциальность пересекаются Елена ГалицкаяПопулярный российский певец Валерий Меладзе, который не раз привлекал внимание поклонников не только своими музыкальными достижениями, но и личной жизнью, снова оказался в центре скандала.