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Валерий Меладзе и его штрафы: когда скорости и конфиденциальность пересекаются

Валерий Меладзе и его штрафы: когда скорости и конфиденциальность пересекаются

Валерий Меладзе и его штрафы: когда скорости и конфиденциальность пересекаются Елена ГалицкаяПопулярный российский певец Валерий Меладзе, который не раз привлекал внимание поклонников не только своими музыкальными достижениями, но и личной жизнью, снова оказался в центре скандала.

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