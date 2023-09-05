В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – одно из самых ожидаемых международных событий последнего времени.
Встреча была недолгой, а расставание, как облегчение
Комментарии
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ML
Michael Lee
На шару, оказывается, не катит, но разве это новость?
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9 час.
М
Мария
Мужское кокетство. Слова политика ничего не значат. Хитрит.
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8 час.
Кошмар
А что, он должен был сказать, что мы знали об обмане, и сами готовились всё это время к противостоянию с Западом? Эти слова про "нас обманули" были сказаны для лохов, типа тебя. 😀
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6 час.
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