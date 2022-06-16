Песков: Россия больше не будет общаться с США по-старому

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общения между Россией и Соединенными Штатами Америки по-старому уже не будет, По его словам, теперь Москва будет вести с США диалог жестко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии