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Песков: Россия больше не будет общаться с США по-старому

Песков: Россия больше не будет общаться с США по-старому

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общения между Россией и Соединенными Штатами Америки по-старому уже не будет, По его словам, теперь Москва будет вести с США диалог жестко.

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Комментарии
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Павел Боднарюк
Может быть вообще общаться меньше со штатами
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2 г.
ПБ
Павел Боднарюк
Столько стран для ощения
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2 г.

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