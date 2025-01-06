Мишустин заявил о роли церкви в объединении общества в годы испытаний

Церковь объединяет общество в годы испытаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 января в поздравительной телеграмме, направленной патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Рождества Христова.
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