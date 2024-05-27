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«Франция по крайней мере трижды обязана России своим спасением»

«Франция по крайней мере трижды обязана России своим спасением»

Сегодня 119 прочитали Европейский союз вряд ли выступит с мирной инициативой по Украине до президентских выборов в США, поскольку изменения в политике ЕС могут произойти только с приходом нового главы Белого дома, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Эрве Жувен.

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