Врач предупредила о главных провокаторах псориаза

Наиболее частой причиной развития псориаза называют стресс, однако спровоцировать его появление могут и другие факторы, например, хронические инфекции, предупредила дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.
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