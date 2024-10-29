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Врач предупредила о главных провокаторах псориаза

Врач предупредила о главных провокаторах псориаза

Наиболее частой причиной развития псориаза называют стресс, однако спровоцировать его появление могут и другие факторы, например, хронические инфекции, предупредила дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.

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