Пермская юристка требует, чтобы заксобрание запретило английский язык в регионе

Активистка из Оханска, юрист Ирина Пономарева попросила заксобрание запретить использование английского языка в государственных и муниципальных структурах, а также ввести систему штрафов за несоблюдение правила.
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