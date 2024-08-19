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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Генпрокуратура признала нежелательным благотворительный фонд Джорджа Клуни

Генпрокуратура признала нежелательным благотворительный фонд, основанный актером Джорджем Клуни. По мнению ведомства, организация «с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России», в том числе поддерживает участников экстремистских и террористических организаций.

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