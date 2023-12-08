Минкоммерции КНР: Положения Закона США о снижении инфляции, препятствующие отрасли китайских электромобилей, являются "нерыночными методами"

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Положения Закона США о снижении инфляции, которые исключают продукцию китайских предприятий из пределов субсидирования, являются дискриминационными и "нерыночной политикой и практиками", заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.
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