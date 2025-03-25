Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В освобожденных от ВСУ домах нашли свастику, руны и нацистские лозунги

В освобожденных от ВСУ домах нашли свастику, руны и нацистские лозунги

Свастики, руны и нацистские лозунги на украинском и английском языках находят российские бойцы в освобожденных от ВСУ домах мирных жителей в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Витязь.

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