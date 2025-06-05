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Царьград

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Чаевые в размере 75 тысяч рублей оставил клиент АЗС в Красногорске

Чаевые в размере 75 тысяч рублей оставил клиент АЗС в Красногорске

Эта сумма стала рекордной для России в первом квартале этого года.Клиент одной из автозаправочных станций в подмосковном Красногорске оставил рекордные чаевые в размере 75 тысяч рублей.

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