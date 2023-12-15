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Зак Лоу: «Это не совсем конец для Дрэймонда, но явно омрачает то, что должно быть одной из самых счастливых историй НБА – о пике второго раунда, ставшим 4-кратным участником МВЗ»

Журналист ESPN Зак Лоу объяснил, как поведение Дрэймонда Грина на старте сезона-2023/24 скажется на его наследии как игрока.

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