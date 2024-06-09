Сбивает цели за сотни километров - Су-57 получит новейшую дальнобойную ракету.

8,8K прочитали Стали появляться новости о том, что наш "Стелс" 5-го поколения скоро получит в своё распоряжение новую дальнобойную ракету, способную приземлить цель на расстоянии многих сотен километров, что очень сильно может сказаться на гипотетическом применении американских F-16 у нас под боком.