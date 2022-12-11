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Флик хочет, чтобы Нойер был основным на Евро-2024, и не рассматривает тер Стегена или Траппа

Флик хочет, чтобы Нойер был основным на Евро-2024, и не рассматривает тер Стегена или Траппа

Ханси Флик хочет, чтобы Мануэль Нойер был основным вратарем сборной на Евро-2024. По данным Sport1.de, тренер сборной Германии пообщался с вратарем «Баварии» после того, как он получил серьезную травму.

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