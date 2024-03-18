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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области выборы президента оценили как открытые и демократичные

В Рязанской области выборы президента оценили как открытые и демократичные

В частности, председатель Общественной палаты региона, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина сообщила, что избиратели были активны - позже явка в регионе оказалась выше, чем в среднем по стране.

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