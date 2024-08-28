Мэра калужского наукограда официально сменят 28 агуста

28 августа произойдет официальная смена главы администрации города Обнинска. Об этом «Калужским новостям» сообщил председатель обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев28 августа произойдет официальная смена главы администрации города Обнинска.
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