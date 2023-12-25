Reuters: истребителям F-16 на Украине взлетать неоткуда, да и незачем

Залужный уверен, что поставки американских самолетов могли помочь ВСУ год назад. Теперь уже поздно Константин Ольшанский На фото: взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Побеседовав с несколькими авиационными экспертами, Rеuters назвал самые слабые места предстоящих поставок F-16 в незалежную.