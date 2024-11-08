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Царьград

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Caviar анонсирует коллекцию iPhone в честь победы Трампа и Илона Маска

Caviar анонсирует коллекцию iPhone в честь победы Трампа и Илона Маска

Компания Caviar представила новую коллекцию iPhone «Visionaries», посвятив модели Дональду Трампу и Илону Маску.

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