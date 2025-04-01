Грустные щеночки

На этих фотографиях вы увидите очень милых, но очень грустных щеночков. Внимание! После просмотра возможно возникновение неконтролируемого желания взять домой бездомного щеночка или пожалеть уже имеющегося.
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