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Мы соседи по планете

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Грустные щеночки

Грустные щеночки

На этих фотографиях вы увидите очень милых, но очень грустных щеночков. Внимание! После просмотра возможно возникновение неконтролируемого желания взять домой бездомного щеночка или пожалеть уже имеющегося.

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