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Царьград

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Эвакуация 64 человек в Набережных Челнах: пожар в санатории "Жемчужина"

Эвакуация 64 человек в Набережных Челнах: пожар в санатории "Жемчужина"

В Набережных Челнах утром в санатории "Жемчужина" произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 64 человека.

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