В Тюмени раскупили билеты на концерт группы «Каспийский груз»

В Тюмени раскупили почти все билеты на выступление популярной группы «Каспийский груз». На шоу исполнителей «блатного рэпа», которое пройдет в Тюмени 24 апреля, остались только билеты на танцполе, сообщает «Яндекс Афиша».
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