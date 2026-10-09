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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о деле «Ман Сити»: «Процесс еще не завершен. Мы сможем высказать четкое мнение, когда ситуация разрешится. Сейчас можем только сосредоточиться на том, что в наших силах»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета высказался о деле «Манчестер Сити». Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что «горожане» признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ – кроме одного.

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