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Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

Некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Такое заявление сделал спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Politico.

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