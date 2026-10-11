В Томске открыт центр космических технологий для разработки систем электропитания спутников

Космическая отрасль переживает очередной виток трансформации, и на этот раз перемены рождаются не только в столичных конструкторских бюро, но и в регионах с сильной научной базой.
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