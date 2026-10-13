Росстат: выпуск зерна в России в 2025 году превысил потребление на 72,7%

Выпуск зерновых в России за прошлый год оказался на 72,7% выше объема потребления, хотя в 2024 году профицит равнялся 52,4%.
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