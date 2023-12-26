Сербская полиция задержала участников демонстрации

Согласно выводам международных наблюдателей, Сербская прогрессивная партия одержала победу на выборах, прибегнув к нарушениям Тридцать восемь демонстрантов задержаны во время и после акции протеста, прошедшей в Сербии в понедельник.
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